Sarno, incendio domato grazie all’elicottero intervenuto all’alba

L’incendio sul monte Soretto, a Sarno, è stato spento dai 40 vigili del fuoco intervenuti con 14 autobotti, arrivati da Salerno, Napoli e Avellino,e dagli uomini della Protezione civile campana. L’area resta sotto osservazione.Il fuoco ha distrutto un bosco che per ricostituirsi avrà bisogno di almeno 40 anni. I cittadini stanno rientrando tutti nelle case. Il sindaco Canfora:”E’un incendio doloso. Ora la preoccupazione maggiore rimane la pioggia”.

Nelle fiamme è andata distrutta la storica chiesa e nelle zone più prossime al rogo sono state evacuate trecento persone. Alcune sono riuscite a trovare riparo per la notte da amici e parenti. Altre invece hanno dormito nell’istituto Baccelli allestito per l’emergenza dalla Protezione civile.

Il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, ha dichiarato: “ho rivolto un’interrogazione ai Ministri Lamorgese e Costa perché i gravi fatti di Sarno meritano l’attenzione del Governo. È un’autentica vergogna in cui vanno chiarite le responsabilità e puniti in maniera esemplare i colpevoli. Non è la prima volta che si propaga un incendio sui monti che dominano la città di Sarno e non si può più restare a guardare. Serve una risposta ferma dello Stato.”