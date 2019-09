Sant’Agnello, visita all’Oasi tra le numerose specie di vegetali

Oggi, noi di Positanonews abbiamo visitato l’Oasi di Sant’Agnello, dove abbiamo incontrato il giardiniere Giovanni, che ci ha mostrato le bellezze di questa piccola zona verde in città.

All’entrata ci hanno accolto i ragazzi del WWF, i quali ci hanno accompagnato in una visita guidata attraverso l’oasi, dove ci hanno fatto conoscere Giovanni, che custodisce questa zona che rappresenta un piccolo patrimonio in cui convivono ecosistemi differenti. Nell’Oasi possiamo trovare specie di piante che crescono naturalmente senza bisogno della manodopera dell’uomo, ma anche rane e pesci che abitano nel piccolo lago del parco.