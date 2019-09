Sant’Agnello. Vicenda cani. Animalisti “Nostra protesta pacifica, nessuno scontro”. E Rizzi chiede accesso agli atti per l’ASL. Non è ancora chiaro come siano avvenute le contusioni o altro che ha portato a far soccorrere due agenti della polizia municipale e sei della polizia di Sorrento ieri pomeriggio durante la manifestazione che poi ha portato a far sequestrare 22 cani . L’unica cosa certa che è stata fatta è il blocco della circolazione stradale, dopo di che vi è stato il sequestro dei cani , di cui non si conosce ancora la documentazione. Ci sono versioni contrastanti sui social network, da dove è partita tutta la vicenda, fra cui anche quello di uno spray al peperoncino spruzzato dall’interno dell’abitazione della stessa. Intanto molti si chiedono se era necessario arrivare a tanto, il primo sopralluogo dell’ASL avrebbe potuto risolvere tutto e non far aumentare la protesta? E’ quello che chiedono gli animalisti ed Enrico Rizzi ha annunciato che lunedì farà un accesso agli atti per avere i verbali. La vicenda è stata attenzionata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e dalla Questura di Napoli , dai vertici Campania dell’ASL a Castellammare di Stabia e dal sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, pure andato sul posto, e il vicesindaco Giuseppe Gargiulo . Nessun comunicato ufficiale o risvolto neanche dalla signora, difesa dall’avvocato Filippo Viggiano, Resta solo la convinzione che la vicenda , in un senso o in un altro, si poteva risolvere meglio e prima di arrivare a tanto.