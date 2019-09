SANT’AGNELLO. TURISTA NELLA TUA CITTA’. PROSSIMO APPUNTAMENTO MAIANO

Il FORUM DEI GIOVANI e il LEOCLUB di Sant’Agnello, coordinati dal Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Avv. Rosaria Terminiello, lanciano il prossimo appuntamento nell’ambito della manifestazione TURISTA NELLA TUA CITTA’, volta alla conoscenza del territorio nei suoi angoli più reconditi, comunque ricchi di arte e storia. Maiano è il prossimo obiettivo, l’industrioso terziere sarà centellinato nelle molteplici sfaccettature dalla geografia, all’economia, all’architettura e alla devozione popolare.

Ma il lavoro degli organizzatori non finisce qui, la sorpresa grande riservataci, è l’appuntamento del 1° ottobre martedi, quando si andrà a conoscere L’ALTRA SANT’AGNELLO. QUELLA DELLA COSTA AMALFITANA, con una minicrociera in nave messa a disposizione dal Sig Sindaco Dott Piergiorgio Sagristani e l’armatore Di Leva. Seguiranno per questo speciale evento, istruzioni per la partecipazione previa prenotazione.