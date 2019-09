SANT’AGNELLO. IL SUPERO’ CHIUDE PER AMPLIARE L’OFFERTA

Il direttore del supermercato Superò di Sant’Agnello, Maurizio Annunziata, dichiara in anteprima esclusiva a Positanonews, la chiusura per ampliamento e ammodernamento dei locali attuali. Il supermercato ha acquisito nuovi locali che permetteranno di ampliare l’offerta alla clientela, con l’aggiunta del reparto pescheria e del reparto prodotti da forno, nuova ninfa a quella già esistente. I lavori prevedono la chiusura per tutto il mese di ottobre e la riapertura a ristrutturazione avvenuta ai primi di novembre. Nella vacanza in montagna ultima di recente trascorsa, ha pianificato e progettato investimenti per un milione di euro, da recuperare nei prossimi due anni. Si tratta di un grosso atto di coraggio, in tempi economici come quelli che stiamo vivendo.