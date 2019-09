Sant’Agnello / Sorrento Corso Italia bloccato. Manifestazione animalisti che protestano contro una donna che ha dei cani in casa che molti ritengono vengano maltrattati. La signora ha avuto dei precedenti ma le istituzioni Asl e Comune non han potuto dimostrare quanto affermato. Noi diamo ragione moralmente agli ambientalisti, ma la lotta si deve spostare in Parlamento dove bisogna cambiare le leggi. La strada è stata liberata alle 15