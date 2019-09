Sant’Agnello sit in degli animalisti “Mai visto il sindaco Sagristani”. ENPA domani denuncia a Roma

Sant’Agnello presidio notturno degli animalisti. Anche stanotte Positanonews sul posto, con alcuni animalisti che stanno presidiando la zona, ma non sotto la casa della persona , bensì in piazza tranquillamente .

Ieri carabinieri e polizia di Sorrento con ASL non hanno rilevato le presunte violenze e maltrattamenti ai cani detenuti in casa di una donna, ma gli animalisti insistono e dicono del sindaco Sagristani che non si è fatto vedere, in particolare si riferivano a Positanonews .

In realtà noi abbiamo visto il vice sindaco Peppe Gargiulo, mentre comunque Sagristani si è espresso. In passato è intervenuto con un TSO e per averlo fatto ha avuto anche dei problemi giudiziari, poi totalmente e completamente risolti. Intanto l’ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali, ha annunciato con un posto che domani ci sarà una denuncia