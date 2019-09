Sant’Agnello. Rizzi ( PAE) “Trovato cane morto nella proprietà della signora” Ieri anche Repubblica ne ha parlato

Sant’Agnello. Rizzi ( PAE) “Trovato cane morto nella proprietà della signora” Intanto della vicenda seguita da Positanonews ieri anche Repubblica ne ha parlato . Il nostro giornale ha seguito il fatto di cronaca raccontandolo e dando tutte le versioni della vicenda perchè riteniamo che era nostro dovere farlo visto che ci occupiamo del territorio, verso i nostri lettori.

Intanto n on è ancora chiusa la vicenda dei 23 cani tenuti da una donna all’interno della sua abitazione. Dopo che venerdì della scorsa settimana gli animali sono stati liberati ed affidati al canile comunale, oggi è stata fatta una macabra scoperta in un’altra proprietà della 63enne.

A confermarlo è Enrico Rizzi del Partito Animalista Europeo. “Il sindaco – scrive sul suo profilo Facebook – mi ha appena confermato il ritrovamento di un cane morto e di un altro vivo in buone condizioni, nella seconda proprietà della donna. Il cane vivo è stato sequestrato e portato al canile, mentre la carcassa dell’altro portata ad analizzare per capirne le cause del decesso.

Nel frattempo, il primo cittadino mi fa sapere di aver chiesto con urgenza alla Asl (servizio di salute mentale) di fare un sopralluogo e relazionare sullo stato di salute della donna”.

Da Castellammare di Stabia ( Napoli ) non hanno ancora risposto sul da farsi. L’avvocato Viggiano intanto valuta se agire chiedendo il dissequestro dei cani . Intanto ancora è da chiarire la vicenda degli agenti di polizia di Sorrento e dei vigili urbani che sono stati refertati all’ Ospedale di Sorrento.

Questa vicenda è rimbalzata dalla Campania e sta diventando un caso nazionale.