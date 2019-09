Sant’Agnello piange la scomparsa di Giuseppe D’Esposito (detto Peppe o’ Tub), aveva 77 anni

Sant’Agnello. All’età di 77 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe D’Esposito (detto Peppe o’ Tub). A darne il doloro annuncio la moglie Michela, i figli Angela ed Aureliano, la nuora Annamaria, la nipotina Francesca, le sorelle Luisa e Maria, i cognati, i nipoti e gli amici tutti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in Via San Giuseppe n. 22 martedì 24 settembre alle 9.45 per la chiesa parrocchiale dei Santi Prisco ed Agnello. Dopo il rito funebre la salma la sarà cremata. Si dispensa dai fiori. La redazione esprime le proprie condoglianze alla famiglia.