Sant’Agnello. Michele Vitiello nel Consiglio Nazionale dei Giovani

Michele Vitiello confermato all’assemblea del Consiglio Nazionale dei Giovani. Si è tenuto nei giorni di sabato 27 e domenica 28 settembre il congresso costitutivo del Consiglio Nazionale dei Giovani, per l’elezione dell’organo di presidenza e delle commissioni di lavoro. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, che sostituisce il Forum Nazionale dei Giovani, è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani italiani nella interlocuzione con le Istituzioni, per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile. Il suo interlocutore primario è il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Michele Vitiello, coordinatore regionale del partito giovanile di Berlusconi, è stato delegato da Forza Italia Giovani a rappresentare il partito presso l’assemblea del Consiglio. Vitiello, già presidente del Forum Comunale dei Giovani di Sant’Agnello e Vice Presidente del Forum Regionale dei Giovani in Campania, fa parte dal 2013 del Forum Nazionale, dove per due mandati è stato confermato nelle commissioni sulla legalità e sulla cittadinanza attiva. “Due giorni intensi qui a Roma, fatti di incontri, confronti e centinaia di giovani coinvolti dai più importanti partiti, sindacati e associazioni di questo Paese” scrive così Vitiello dalla sua pagina Facebook. “Nasce così il Consiglio Nazionale Giovani in Italia, oggi riconosciuto grazie a una legge dello Stato”, prosegue, “un Congresso che ha visto l’elezione alla Presidenza di Maria Pisani, e di un variegato gruppo di giovani impegnati, da destra a sinistra, ma tutti per il bene dell’Italia. Sarà nostro compito comporre una sintesi tra le più diverse sensibilità, per elaborare un progetto comune da proporre alle istituzioni, perché i problemi che affliggono la nostra generazione ricadono su tutti, a prescindere dal loro credo politico. Molte istituzioni ci hanno omaggiato coi loro saluti e auguri, dal Presidente del Consiglio, al Ministro Spadafora, alla Presidente del Senato Casellati. Tra tutti loro conservo nel cuore i messaggi del Presidente della Repubblica, e quelli di Mara Carfagna” conclude Vitiello.