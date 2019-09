Detto fatto. Enrico Rizzi il Presidente degli animalisti Europei è stato di parola, è venuto a Sant’Agnello in Penisola Sorrentina e , con un nutrito gruppo di animalisti, con la presenza di carabinieri e polizia di Sorrento , ha fatto pressione per poter entrare nella casa della signora accusata di detenere e maltrattare numerosi cani. In un primo accesso qualche giorno fa l’ ASL non riscontrò nulla, questa volta, sotto il controllo di animalisti , si sono trovati i cani. Il presidente ha parlato con Sagristani “Avrei voluto che si risolvesse prima”, ha detto il primo cittadino, mentre sul posto è stato presente il vicesindaco Giuseppe Gargiulo come dice lo stesso Rizzi ” La persona che vedete in foto è il Vice Sindaco del Comune di Sant’Agnello, che ha voluto ringraziarmi per essermi occupato del caso, riuscendo a risolverlo in poche ore. Ha seguito dal mio arrivo ogni singolo sviluppo.

Una triste vicenda che addirittura andava avanti da oltre dieci anni con diverse carcasse ritrovate in passato dentro casa. L’ho ringraziato e l’ho pregato di far sì che questa donna sia controllata rigorosamente dagli organi preposti. Voglio fidarmi perché ho visto una persona disponibile e sincera, proprio come il sindaco che mi ha accolto questa mattina nei suoi uffici, ringraziandomi per il mio immediato interessamento.

Apprendo proprio adesso che un cane purtroppo sarebbe stato rinvenuto morto dentro casa della signora di Sant’Agnello, durante l’intervento conclusosi poco fa. Mi piange il cuore. Sono arrivato giusto in tempo per far mettere in salvo gli altri 22 poveri animali, quasi tutti feriti e malati. Il veterinario che scorsa settimana ha dichiarato che era tutto apposto, lo porto in Tribunale. Risponderà di “falso ideologico in atto pubblico, omissioni d’altro d’ufficio e concorso nel maltrattamento degli animali”. Già in serata darò mandato al mio ufficio legale.

Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che sono intervenuti e mi hanno supportato in queste ore intense. La vittoria è di tutti.

Questa sera, come richiesto da tanta gente, sarò al “Bar Jolly” di Sant’Agnello (vicino il Comune) per passare un po’ di tempo con chi vorrà esserci”