Sant’Agnello. Per liberare i cani contusi vigili e poliziotti di Sorrento ? Lo riporta Il Mattino

Sant’Agnello. Per liberare i cani contusi vigili e poliziotti di Sorrento . E’ un bollettino di guerra o quasi quello che trapela dalle forze dell’ordine, come riportato oggi da Il Mattino, dopo la manifestazione degli animalisti ieri . Quasi duecento manifestanti sotto la casa dove erano i 22 cani liberati , strada bloccata con autobus incolonnata e turisti con le valigie a piedi. Alla fine l’ASL tramite il veterinario ha verificato condizioni dei cani, ed erano tali da consentirne il sequestro e il trasporto ad un canile in provincia di Napoli convenzionato con l’amministrazione Sagristani. Al momento all’ex insegnante 63enne, difesa dall’avvocato Filippo Viggiano, non è stato contestato nulla dalla Procura di Torre Annunziata. A qualcuno dei circa 200 manifestanti potrebbe essere imputata la resistenza a pubblico ufficiale, come riporta Il Mattino oggi, che parla di sei poliziotti contusi, mentre altre fonti parlano di cinque. Finchè siamo stati presenti noi di Positanonews la situazione sembrava sotto controllo. Gli ambientalisti negano qualsiasi tipo di scontro o contusione che sia dovuta da loro, al momento non ci sono ancora comunicati ufficiali da nessuna parte , ne documenti video . La vicenda non doveva arrivare a sbloccarsi solo in questo modo. Alle prime e insistenti denunce, considerando i precedenti, si sarebbero forse dovuti prelevare cautelativamente i cani . La protesta , partita dal social network Facebook, che dura da una settimana , con sit in quasi tutti i giorni, poteva essere controllata prima . Resta da capire la discrepanza fra il verbale dell’ASL di sabato scorso e quello di ieri e anche le falle della normativa. Positanonews, come abbiamo detto pubblicamente anche davanti ai manifestanti, è dalla parte degli animalisti, e per diritto di cronaca ha seguito tutta la vicenda, ma non condivide i modi di alcuni di loro, ne le parole riferite alla donna in questione. Questo problema si doveva risolvere prima all’origine evitando tutte queste conseguenze.