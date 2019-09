Sant’Agnello. Per liberare i cani contusi due vigili e cinque poliziotti di Sorrento . E’ un bollettino di guerra o quasi quello che trapela dalle forze dell’ordine dopo la manifestazione degli animalisti ieri . Quasi duecento manifestanti sotto la casa dove erano i 22 cani liberati , strada bloccata con autobus incolonnata e turisti con le valigie a piedi. Alla fine l’ASL tramite il veterinario ha verificato condizioni dei cani, ed erano tali da consentirne il sequestro e il trasporto ad un canile in provincia di Napoli convenzionato con l’amministrazione Sagristani. Al momento all’ex insegnante 63enne, difesa dall’avvocato Filippo Viggiano, non è stato contestato nulla dalla Procura di Torre Annunziata. A qualcuno dei circa 200 manifestanti potrebbe essere imputata la resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda non doveva arrivare a sbloccarsi solo in questo modo. Alle prime e insistenti denunce, considerando i precedenti, si sarebbero forse dovuti prelevare cautelativamente i cani . La protesta , partita dal social network Facebook, che dura da una settimana , con sit in quasi tutti i giorni, poteva essere controllata prima . Resta da capire la discrepanza fra il verbale dell’ASL di sabato scorso e quello di ieri e anche le falle della normativa.