Sant’Agnello, Enrico Rizzi: donna starebbe valutando azione legale per dissequestro dei cani

Sant’Agnello, Penisola Sorrentina. Sulla vicenda della proprietaria che teneva rinchiusi gli animali in casa, emergono nuovi risvolti, che sono portati a conoscenza dell’opinione pubblica da Enrico Rizzi. Il segretario nazionale del Partito animalista europeo, che è intervenuto per trarre in salvo i 22 animali tenuti rinchiusi, attraverso i social ha infatti portato una notizia inquietante. “Sono in attesa di notizie dal Vice Sindaco (Giuseppe Gargiulo, ndr) per l’intervento fatto ieri sera in una seconda proprietà della signora, ove sarebbero state rinvenute altre, le ennesime carcasse di animali.” – ha scritto Rizzi.

Intanto, dopo l’azione di sabato si prospettano azioni legali da parte della donna. “Frattempo, vengo a sapere che a quanto pare il legale della donna starebbe valutando l’ipotesi di presentare istanza di “dissequestro degli animali” alla Procura della Repubblica, per farli tornare in casa dalla donna – scrive l’esponente degli animalisti europei – E’ un suo diritto previsto dal codice di procedura penale. Sono molto fiducioso del fatto che il Magistrato rigetterà l’istanza visti i numerosi precedenti, ma se ciò dovesse accadere, nei prossimi giorni sarò nuovamente sotto casa della donna, questa volta non con 300 persone. Vi prometto che mobiliterò l’Italia intera.

Gentile Avvocato, Lei ha tutto il diritto di svolgere il suo lavoro di difensore ed io ho massimo rispetto per la sua professione, ma la invito seriamente a valutare ogni sua singola scelta che potrebbe riservarle un danno di immagine incredibile. Mi permetta di dirle che la Sua assistita va aiutata e certamente non è il modo giusto quello di farle riavere gli animali. Usi quindi la sua carta e la sua penna per mobilitare chi di dovere affinché, lo ribadisco, venga curata e rinchiusa nel più breve tempo possibile. Spero vivamente che Lei non voglia essere ricordato come il peggior avvocato della penisola sorrentina. Poi per carità, la scelta è sua.”