Sant’Agnello: i dipendenti della ditta nettezza urbana senza stipendio – ESCLUSIVA

Disagio dei dipendenti della ditta che gestisce la raccolta rifiuti a Sant’Agnello, A. M. Technology. I lavoratori infatti, sostengono di non aver ricevuto i ticket e lo stipendio del mese scorso e sono davvero indignati a riguardo, soprattutto in merito alla comunicazione della ditta, la quale intendeva inviare i dovuti pagamenti dei salari entro mercoledì 25 settembre, oltre alle rate arretrate dei ticket. La situazione non ha avuto riscontri positivi neanche in seguito ad una denuncia al sindaco, e varie sollecitazioni da parte del Segretario Funzione Pubblica Cgil, Marta Manocchio. Già in passato questa ditta si è dimostrata vacillante sotto questo aspetto, come accadde anche nel 2018.

