Sant’Agnello, bambina ustionata ricoverata al Santo Bono

Nei giorni scorsi una bambina di Sant’Agnello è finita in ospedale in seguito ad una grave ustione per essersi riversata addosso una pentola con acqua bollente. La piccola è stata trasportata immediatamente al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Bono di Napoli. Nelle prossime ore sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. Positanonews augura una pronta guarigione alla bimba e sostiene la famiglia in questo momento di difficoltà.