Da poche ore, noi di Positanonews, siamo giunti sul luogo in cui proseguono i lavori dell’Housing sociale di Sant’Agnello. La struttura dovrebbe essere ultimata entro i primi di ottobre, e nelle date successive dovrebbero essere consegnati gli appartamenti. A giudicare dai progressi di questi lavori, anche se i palazzi sono pressoché completi, non sembrano poter rispettare i termini precedentemente indicati per l’assegnazione degli appartamenti ai vincitori delle graduatorie.

di 5 Galleria fotografica Sant'Agnello, i lavori all'Housing Sociale