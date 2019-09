Santa Capua Vetere (CE). Galleria Centometriquadri Arte Contemporanea. Gianluca Sgherri con “CROMIE”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Giovedì 12 settembre 2019, inaugurata, con successo, la personale “CROMIE” di Gianluca Sgherri alla “Galleria Centometriquadri Arte Contemporanea”, (Via Santagata, 14 – Santa Maria Capua Vetere, cura di Enzo Battarra.

L’operatività di Sergio Gioielli per questo spazio del Casertano è senz’altro positiva, ottima la programmazione espositiva.

Il critico d’arte Enzo Battarra scrive: “Vivono. Palpitano. Comunicano. Galleggiano su tavole, vengono dal colore e vanno nel colore. Attraversano cromie, discromie e ipercromie. Volano. Danzano come le astronavi di Kubrick sulle note di un valzer straussiano. Sono le impalpabili tazzine dipinte daGianluca Sgherri, astri di un cielo che è l’altrove dei sogni. Raffinate, delicate, sottili. Perdutamente fragili. Sono corpi luminosi, brillano di luce propria, a volte riflessa”.

Quindi, Enzo Battarra aggiunge: “Il paesaggio è nel colore. O in qualche indizio figurativo. O tra le stelle cadenti, e le stelle filanti. Nell’universo del web le parole si sono frantumate. Singoli elementi di un alfabeto atavico sono dispersi nel vuoto cosmico. Sono letterine trasferibili nel futuro, sono segnali disgregati di un lessico un tempo famigliare. Le tazzine sono esemplari unici di una dimensione domestica. Viaggiano come satelliti alla deriva intorno a un focolare che non ascolta più i racconti degli avi. E il cielo è in una stanza, in una scatola che si chiama memoria. Il coperchio si solleva e si proiettano nell’aria altri oggetti di uso comune, destinati a non cadere mai in luoghi comuni. Si è soli nel carosello dei ricordi, tra i fondi perduti di caffè, tra accessori di vita vissuta. Si è sempre pronti ad attaccare bottone, magari ingannando l’occhio. In centometriquadri l’universo trova spazio dentro di sé e trovano il loro spazio, la loro giusta dimensione, le cromie di Gianluca Sgherri.”

La serata nello spazio espositivo sammaritano, guidato da Sergio Gioielli, si è concluso con un brindisi offerto dall’azienda Vini Alois. Media partner dell’evento Ondawebtv.

La mostra è davvero interessante, di qualità indiscutibile; i lavori sono stati egregiamente ponderati da redazioni esatte.

I cromatismi sono amalgamati con partecipazione emotiva e con sopraffina determinazione tecnica.

Le gradazioni coloristiche determinano un’eletta variazione dei piani cromatici incidenti e costituiscono e presentano disposizioni di nobile fruizione.

Tutte le province della Campania erano rappresentate da collezionisti, “addetti ai lavori”, artisti, operatori vari e tra i presenti, tra gli altri: Enzo Battarra, Maria Betarice Cresci, Giuseppe Panariello, Alessandro Del Gaudio, Alfonso Caccavale, Alfredo Cordova, Peppe Ferraro, Andrea Della Rossa, Pina Della Rossa, MariaSsara Pistilli, Anna Pozzuoli, Livio Marino Atellano, Giovanni Vinciguerra, Giovanni Iuppariello, …

Mostra da vedere, assolutamente; merita una visita.

Maurizio Vitiello.

[Foto Maurizio Vitiello – Enzo Battarra, Gianluca Sgherri, Sergio Gioielli, Giovanni Vinciguerra, Maria Gagliardi.]