“Sanremo canta Napoli”.

Articolo di Maurizio Vitiello – SanremoCantaNapoli.

La prima Conferenza Stampa per la presentazione della seconda Edizione del concorso internazionale SanremoCantaNapoli si è tenuta mercoledì 4 settembre 2109, presso l’Hotel NH Napoli Panorama, dalle ore 15.00.

Sono stati presentati i nominativi dei venti candidati alle semifinali e alla finale che si esibiranno – dal vivo – con brani inediti e una cover ciascuno, dal 25 al 27 Settembre al Teatro del Casinò di Sanremo di fronte alla Giuria di Qualità composta da: Marinella Venegoni (La Stampa); Marino Bartoletti (Rai); il manager de Il Volo, Michele Torpedine; il cantante Mario Maglione e il regista Marco Simeoli (Rai).

Sempre in conferenza è stato presentato il 2° Defilè di Moda artigianale che si terrà sabato 28 settembre sulla scalinata del Casinò Municipale di Sanremo (ore 17.00) in collaborazione con la Confartigianato Piemonte.

Sabato 28 settembre al Teatro del Casinò, il Recital di Miranda Martino Ricomincio da 80 con il cantante Mario Maglione, Marco Simeoli, al piano Andrea Bianchi, Francesca Ferrara (vincitrice della 1^ edizione del concorso) e i ballerini della Scuola di Danza Città di Sanremo.

Alla conferenza sono stati presenti: il maestro Adriano Pennino, il direttore d’orchestra Enzo Campagnoli, il cantante Mario Maglione, l’attrice Lucia Cassini, il compositore Piero del Prete, Gino Aveta (Rai Napoli), Massimo Abbate del Festival di Napoli-New Generation con la vincitrice 2018 Concetta De Luisa; l’impresario teatrale Lello Greco, dalla Sardegna l’organizzatrice Graziella Marchi, dalla Germania Rosa Miranda, dalla Svizzera Massimo Galfano, i concorrenti, nonché il gruppo Suonno d’Ajere vincitori della prima edizione, nonché un folto gruppo di giornalisti della Regione Campania.

Sede del concorso il Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo, dove è anche prevista la seconda Conferenza Stampa per lunedì 16 settembre, ore 12.00, al Casinò.

Anche Alessia Moio è stata presente alla conferenza stampa e sarà alla seconda edizione del concorso internazionale “SanremocantaNapoli”, che si terrà dal 25 al 27 settembre 2019 al Teatro del Casinò di Sanremo.

La cantante-attrice Alessia Moio interverrà con la canzone “A voce d’ ‘o mare”, di Ciro Troiano su spartito di Patty Marotta; brano che metterà in luce le doti canore dell’artista, che vanno dai toni di contralto a quelli di mezzosoprano.

Il testo è denso di spiritualità, è quasi una fusione tra divino e mare.

Alessia Moio come cover canterà “mbraccio a te”, di Giuseppe Marotta ed Enrico Buonafede; la prima strofa la canterà in lingua spagnola per la considerazione dell’affinità con la lingua napoletana.

Alessia Moio, laureata in mandolino al Conservatorio San Pietro a Majella, chitarrista, esperta di tammorra, prosegue la sua attività artista con passione ed entusiasmo.

Maurizio Vitiello