San Vito Positano, sconfitta per 4 a 1 con la Calpazio

Sconfitta casalinga per gli uomini di Federico Cuomo sul terreno dello Stadio Comunale “Cerrulli” di Massa Lubrense con la Calpazio. I giallorossi dopo aver condotto un buon primo tempo, crollano nella seconda frazione di gioco. Il San Vito Positano parte bene e trova il goal su rigore al 18esimo di Marzochella. Solo 5 minuti dopo, l’arbitro D’Ambrosi nega il secondo rigore in modo clamoroso. Al 44esimo mente il San Vito si appresta a battere un fallo laterale, l’arbitro cambia la battuta in favore del Calpazio tra le proteste: la formazione cilentana è brava ad approfittare della confusione e a pareggiare con Santucci.

Le squadre vanno negli spogliatoi con una rete per parte. All’inizio della ripresa il San Vito Positano entra in campo con determinazione, ma non riesce a trovare la via del goal. In contropiede il Calpazio riesce ad andare in vantaggio con il goal di Sansone al 6′ del secondo tempo. I giallorossi a testa bassa ci riprovano e trovano anche il pareggio, ma poi l’arbitro annulla la rete su segnalazione del assistente. Questa decisione è fatale per il morale dei calciatori del San Vito, che subiscono il terzo goal su rigore realizzato da Marrocco (40′ st) e la quarta rete di Marcello allo scadere. Il San Vito Positano capitola nel secondo tempo e dopo questa gara, resta a 6 punti. La prossima gara i giallorossi dovranno fronteggiare l’ottimo Sporting Pontecagnano in trasferta. Forza San Vito Positano!