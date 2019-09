San Vito Positano, martedì la presentazione ufficiale della squadra

Sarà martedì 1 ottobre la presentazione ufficiale del San Vito Positano. La cerimonia si terrà al Music a partire dalle ore 21.

Sarà una serata all’insegna del divertimento e della passione che uno sport come il calcio riesce a trasmettere. La cittadinanza tutta è invitata a prendere parte a questa bella iniziativa, anche per dimostrare la propria vicinanza alla squadra, che tra l’altro ha avuto un buon inizio di stagione.

In campo il San Vito tornerà domani alle 15.30 a Massa Lubrense contro Calpazio. Una sfida difficile che i ragazzi di mister Cuomo non intendono sbagliare, anche per dare un segnale di reazione dopo la sconfitta rimediata settimana scorsa a Salerno.