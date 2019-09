Il San Vito Positano batte 1-0 la Temeraria San Mango. I costieri sono primi in classifica a punteggio pieno

Altra vittoria del San Vito Positano ai danni della Temeraria San Mango e i costieri volano al primo posto in classifica con 6 punti in 2 partite.

Partono forti i padroni di casa che già al 1′ minuto siglano quello che sarà il gol partita con Nardo. Per i primi 20 minuti i ragazzi di Cuomo mantengono le redini del gioco, poi escono fuori gli ospiti con un gran possesso palla abbastanza sterile. L’occasione più pericolosa arriva da un calcio di punizione, ma capitan Palumbo non si fa sorprendere.

Il secondo tempo continua sulla falsariga della seconda metà del primo, ma stavolta sono i costieri a sfiorare il raddoppio con bomber Marzochella, bravo il portiere Primadei a chiudergli la porta.

Finisce 1-0 una partita non proprio spettacolare. Di buono c’è sicuramente il risultato, forse un pò meno il gioco probabilmente condizionato dal gol al primo minuto che ha indirizzato il match in una certa direzione. Ad ogni modo la squadra di Cuomo continua a fare risultato ed è a punteggio pieno nelle prime 2 partite. Un bottino importante che sicuramente conferisce una consistente iniezione di fiducia al San Vito in vista dei prossimi impegni.