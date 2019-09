Il San Carlo di Napoli anche quest\'anno si fregia del prestigioso il Premio \"Léonide Massine\"

Positano (SA) – Il Premio di “Danzatore dell’anno sulla scena internazionale” nell’ambito della 47esima edizione del “Premio Massine” è stato conferito al ballerino Salvatore Manzo, avellinese classe ’89, del corpo di ballo del San Carlo di Napoli diretto da Giuseppe Picone. Manzo ha cominciato la carriera presso l’Accademia Arte e Spettacolo Spazio Danza di San Gennaro Vesuviano diretta da Rosa Varriale e Francesco Imperatore, per poi passare a Londra ha perfezionato la sua formazione presso la prestigiosa Royal Ballet School. Il ballerino campano vanta già numerosi primi premi in diversi concorsi nazionali e internazionali, citiamo su tutti “Spoleto 2003” con Carla Fracci a premiarlo. La sua carriera professionistica ha inizio nel 2007 con l’English National Ballet partecipando a una tournée nel Regno Unito e danzando nel 2008 in’Strictly Gershwin’ (D.Deane) sul prestigioso palcoscenico della Royal Albert Hall di Londra, nello stesso anno è stato chiamato dal “Massimo”di Palermo, negli anni successivi ha danzato al San Carlo di Napoli e presso l’Arena di Verona. Manzo ha partecipato al Festival de Úbeda in Spagna, di Cali in Colombia, di Miami in Florida e al 24° Festival Internacional de Ballet de La Habana sotto la direzione di Alicia Alonso. Auguriamo a lui e al Corpo di ballo del San Carlo di continuare a raccogliere successi e rendere onore a quest’arte così nobile a questo Teatro che è il fiore all’occhiello di Napoli.

Luigi De Rosa