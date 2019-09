“Samara Challange“ a Nocera malore a un poliziotto. Caso anche a Positano in Costa d’Amalfi

Dalla ricostruzione dei fatti pare che questa volta a travestirsi nella terrificante bambina dai capelli lunghi e neri della trilogia di “The Ring” siano stati due uomini. Presto la loro presenza è stata segnalata da alcuni residenti della zona di Piedimonte alla Polizia mentre in poco tempo un gruppo di giovani armati di bastoni si sono messi sulle tracce delle due “Samara” che nel frattempo si erano rifugiati nella scuola abbandonata di Chivoli.

Alcuni ragazzi hanno deciso di scavalcare il cancello per inseguirli ma uno di questi si è ferito ad una gamba a causa di una sedia. Dopo qualche ora è giunta una pattuglia della Polizia per riportare l’ordine: gli Agenti hanno deciso di introdursi nella scuola ma probabilmente a causa della tensione e della paura che vi era nell’aria, e soprattutto per via la poca visibilità che c’era all’interno della scuola, è stato colto da un malore.

Fortunatamente per lui nulla di grave. La ricerca dei due uomini nascosti nell’ex asilo è proseguita, ma non ha avuto esiti positivi: le due “Samara” sarebbero scappate attraverso le uscite secondarie dell’istituto.

Un altro caso in Costiera amalfitana segnalato da Ivan Mastro a Positano, dopo Maiori e Amalfi , sarà semplice spirito di emulazione?