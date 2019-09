Castellammare di Stabia ( Napoli) Samara a Castellammare ed è caos con ztl in tilt Basta poco a provocare la reazione di una folla di persone. Tutti di corsa dietro un’auto che irrompe sul lungomare. Violata l’isola pedonale a Castellammare, si scatena il caos perchè si diffonde la voce che nell’auto ci sia Samara. Il gioco, che sta creando problemi e aggressioni, arriva anche in Villa Comunale. Nessuno ferma l’auto nella zona riservata solo a chi cammina a piedi. Una ragazzina, vestita di bianco come la protagonista di “The Ring”, che vuole imitare. Scende dall’auto e si diffonde il panico. In tantissimi circondano la vettura e si motiplicano i video che riprendono la scena. A centinaia corrono tutti nella stessa direzione urlando “Samara”. Chi pubblica foto e chi storie su Instagram parlando della ragazzina che dovrebbe fare paura. Scatenata la folla, la bambina è risalita con la mamma sull’auto. In pochi a vederla, in molti hanno semplicemente partecipato ad un gioco collettivo che sta assumendo i contorni di una psicosi