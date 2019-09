Samantha Sepulveda la modella “poliziotta” innamorata di Positano . E’ sempre su instagram che pubblicano le foto più belle, così la perla della Costiera amalfitana è un’icona di suggestivo fascino per il paesaggio ( “Meglio un’immagine, che mille parole”, dice Samantha nel suo post) .

Originaria della Repubblica Domenicana, dal Centro America agli USA, modella per intimi a New York , nel tempo libero, dopo il lavoro ( vero ) di poliziotta e il tempo passato in palestra.

Il bel paesaggio, il mare, il sole, Ristorante “La Cambusa”, Divertimento al “Music on The Rocks”, è così che si è innamorata di Positano e della Costa d’ Amalfi da qualche giorno, dopo essere arrivata via aereo da Long Island a Napoli in Campania, giro in barca a Capri e visita negli scavi di Pompei.

Questa estate sembra non finire mai…