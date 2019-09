Salvatore Rispoli “Basta dire idiozie su Positano, ora si inventano anche il Castello!”

Positano, Costiera amalfitana . Un post che merita di esser ripreso quello di Salvatore Rispoli, titolare del celebre hotel – Ristorante “Buca di Bacco” ed ex Presidente dell’associazione albergatori della cittadina della Costa d’ Amalfi.

“Sarebbe ora che la smettessero di dire idiozie su Positano! Lo sapevate che per invogliare la gente a salire sù lungo la Scalinatella coloro che vendono le escursioni si sono inventati anche un CASTELLO? Difatti stamattina scendendo da casa all’altezza della Pensione Cosenza oltre le solite richieste che già tutti sapete un gruppo di persone mi ha chiesto quante scale c’erano da fare ancora per raggiungere IL CASTELLO!!!! Proprio così, perchè questi disonesti si sono inventati anche un castello a Positano. Pur di vendere le loro escursioni a questi poveri cristi, li prendono in giro invogliandoli a farsi tutta la Scalinatella raccontando loro un sacco di bugie! Quindi oltre a chiedere il Corso Principale, il Belvedere (i tavolini del Caffè Positano) la Piazza principale, i Portici, il fatidico ‘Centro’ del Paese e chi più ne ha più ne metta, ora c’è anche un Castello!!! 😂😂😂😂😂 Nessuno che chiedesse mai della Villa Romana!”