Salvatore Cimmino in Penisola e Costiera: superiamo le barriere della disabilità

Il progetto di Salvatore Cimmino si estende dalla Penisola sorrentina alla Costiera amalfitana. Salvatore è di Napoli ma positanese di adozione e si può considerare un eroe per il suo voler portare avanti le battaglie per la disabilità, costruendo un ponte per superare tali barriere. Protagonista anche di una nota traversata via mare nonostante la sua disabilità, Salvatore evidenzia proprio quanto possa essere di esempio un personaggio forte come lui. Ad Amalfi la presentazione del progetto con il sindaco della città Daniele Milano, le autorità, ed in prima fila per superare le barriere sulla disabilità anche la nostra Brunella Mazzacano di Positano. Positanonews tiene molto a questo progetto ed ha sempre sostenuto appieno la favolosa iniziativa di Salvatore Cimmino.

La prossima tappa da Massa Lubrense ad Amalfi con tappa a Positano e Praiano sarà presentata nel corso di un Convegno che grazie all’impegno degli On. Umberto Buratti e Lisa Noja, avrà luogo alla Camera dei Deputati, nella Sala della Regina, l’8 ottobre prossimo.

Nel corso della vita può accadere di doversi confrontare con le fragilità e con le malattie, nostre o dei nostri cari, ed è per questo che sarebbe opportuno, per un futuro migliore e più sereno, immaginare e contribuire a creare una società senza barriere, né fisiche né mentali né tanto meno sociali. E’ importante capire nel profondo che la disabilità non deve più rappresentare un fatto privato, a carico della singola persona, ma piuttosto una realtà di cui è necessario che la collettività, per intero, si faccia carico. Disabile quindi, vorrei che tutti lo comprendessero, non è la persona ma è l’ambiente nel quale si trova a vivere.