Salerno, terribile incidente in Via Ligea: 4 codici rossi ed un morto

Gli incidenti sembrano non terminare più in questi giorni. Da pochi minuti un altro incidente a Salerno, in Via Legea. Dalla prima ricostruzione è emerso che l’incidente ha coinvolto 5 persone, di cui 4 trasportate d’urgenza al pronto soccorso perchè in codice rosso, mentre uno dei ragazzi purtroppo è deceduto. L’auto avrebbe impattato in maniera molto violenta dopo essere finita fuori strada. Sul posto oltre alle forze di polizia ed ai Vigili del Fuoco anche le ambulanze dell’Humanitas. I ragazzi coinvolti sono tutti di Avellino.