Salerno Pulita Raffaele Fiorillo non è più l’amministratore

Raffaele Fiorillo non è più l’amministratore unico di Salerno Pulita. Con una comunicazione inviata ieri pomeriggio a palazzo di città attraverso pec, il manager lascia il posto al vertice della società in house del Comune di Salerno che si occupa della gestione di servizi di pulizia, igiene ambientale e raccolta differenziata della città. Una decisione, quella di rassegnare le proprie dimissioni, che sembra arrivare improvvisa. Ma che, di fatto, segue la pesante polemica scatenata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, circa venti giorni fa.

IL DIKTAT

Era il 6 settembre scorso quando l’ex primo cittadino di Salerno, nel corso del suo appuntamento su Lira Tv, rivolse alla società municipalizzata accuse pesanti. Il governatore non usò mezzi termini: «Ci sono problemi organizzativi per Salerno Pulita, problemi di comportamenti scorretti. L’80% fa il proprio dovere ma c’è un 20% che non lo fa, con fenomeni di assenteismo ripetuti, gente che non ha voglia di lavorare e cose peggiori, da codice penale, nel rapporto con commercianti e utenti». Nel mirino del presidente della Regione finirono i dipendenti: «Chi fa il dipendente pubblico deve lavorare il doppio rispetto agli altri». A riprova, alcuni numeri: «Con 450/500 dipendenti non possiamo avere solo 70 persone che fanno lo spazzamento». Stando a quanto si legge sul portale di Salerno Pulita, l’azienda – nata nel 1997 per volontà di alcune cooperative che già svolgevano servizi nel settore e soprattutto del Comune di Salerno che, dal 2004, ne ha acquisito il 98,83% del capitale sociale «è finalizzata a garantire servizi efficienti e di qualità sempre maggiore per continui benefici degli utenti, contenendo sempre e comunque i costi». Non solo: il servizio che svolge «consente una maggiore vivibilità del territorio e garantisce un ambiente più pulito, con la costante attenzione alla tutela dell’ambiente, alla soddisfazione del cittadino». Una descrizione, quella fatta dalla società, che non corrisponde alla realtà, come dimostrano i continui interventi di bonifica che spesso vedono intervenire in prima persona il sindaco Enzo Napoli e l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno. E malgrado lo stesso sindaco abbia più volte buttato acqua sul fuoco parlando di un problema rifiuti gonfiato da un certo storytelling, De Luca fu perentorio: «La città deve tornare a essere una bomboniera altrimenti iniziamo a perdere la pazienza». Non solo: rievocando la vicenda della Centrale del latte, il presidente avvertì: «Il Comune era proprietario della Centrale del Latte ma la gestione di quell’azienda pubblica era una disperazione per i livelli di sciatteria e disamministrazione. Decidemmo di privatizzarla. Oggi quella stessa azienda produce un utile annuo di oltre due milioni di euro grazie alla gestione di un privato che ha detto: Questo è il contratto e va rispettato. Adesso tutti allineati e coperti. Quando c’era la gestione pubblica ognuno faceva il proprio porco comodo». Una posizione durissima, rafforzata da un aut aut: «O tutti entrano a regime per le risorse umane che ci sono e i soldi che si spendono, oppure si sbaracca tutto».

LO SCENARIO

Le ragioni che hanno spinto Fiorillo a rassegare le dimissioni sono ancora ignote. Dal Comune nessun commento ufficiale. Solo silenzio sia da parte del sindaco Napoli che dell’assessore Caramanno. Ma sembrerebbe del tutto plausibile che la scelta dell’ormai ex amministratore unico possa essere legata alla sfuriata dell’ex primo cittadino, oltre che alle polemiche che da tempo infuriano tra gli stessi consiglieri di maggioranza. Ad aggravare la situazione il fatto che il contratto con Salerno Pulita è in scadenza. E più volte, nel corso degli ultimi consigli comunali, diversi consiglieri di maggioranza hanno minacciato la loro contrarietà a rinnovarlo. Giovanna Di Giorgio, Il Mattino