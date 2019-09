Salerno, operazione nella notte: 13 sospetti in custodia cautelare

La notte tra il 15 e il 16 settembre ha visto una ampia operazione della Polizia di Stato in collaborazione con Polizia Giudiziaria e Polizia Penitenziaria, il tutto supervisionato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Al termine di tale operazione messa in atto dalle forze di Polizia, sono state disposte 13 misure di custodia cautelare in tutta Salerno e provincia. Oggi, 16 settembre, in mattinata, si attendono i dettagli relativi all’operazione ed agli arresti. Vi aggiorneremo su quanto emergerà dalla conferenza stampa che si terrà alla Procura della Repubblica di Salerno.