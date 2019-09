Salerno, incidente sulla Teggiano-Polla: muore a 20 anni Mariano Casale. Investitore era drogato

Tremendo incidente in provincia di Salerno. Nella notte tra il primo e il due settembre tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro pazzesco sulla strada provinciale Teggiano-Polla, in zona Patro Perillo. Un impatto tremendo che ha difatti lanciato fuori dall’abitacolo della sua Alfa Mito Mariano Casale, 20 anni, originario di Sala Consilina, il quale è deceduto sul colpo.

I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per aiutare il giovane. Non sono in pericolo di vita, invece, le altre due persone coinvolte, ovvero un uomo di Teggiano e un ragazzo di San Pietro al Tanagro.

Proprio l’uomo di Teggiano, 45 anni, è stato arrestato per omicidio stradale in quanto è risultato positivo alla cocaina secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano Davide Acquaviva.