Salerno. Fiamme in tangenziale . Un incendio ha avvolto alcune sterpaglie nello spartitraffico della tangenziale di Salerno all’altezza dell’uscita di Pastena. Sul posto i Vigili del Fuoco che, con una autobotte, in direzione nord, hanno domato le fiamme. Non è la prima volta che si sviluppano incendi in tangenziale ed il vento le ha alimentate