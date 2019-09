SALERNO, DONNA DI 225 CHILI PARTORISCE ALLA 34ESIMA SETTIMANA

Vero e proprio miracolo all’Ospedale di Salerno. Una donna di 225 chilogrammi ha partorito alla 34esima settimana nonostante condizioni critiche

Parto record all’ospedale di Salerno. Una donna di 225 chili ha dato alla luce una splendida bambina alla 34sima settimana. È il risultato di un intervento compiuto dai medici del Ruggi. La 35enne Filomena Ianniello, residente a San Valentino Torio, era giunta al presidio ospedaliero di via San Leonardo con uno scompenso cardiaco e una gestosi, in condizioni critiche.

La gravidanza però ha avuto esito positivo grazie all’operazione effettuata dalle equipe coordinate da Mario Polichetti, reggente dell’unità di gravidanza a rischio di Salerno dopo il pensionamento di Raffaele Petta, e Francesco Marino, responsabile facente funzioni del reparto di ginecologia ospedaliera del Ruggi. Adesso la paziente sta seguendo un regime alimentare che l’ha portata a raggiungere il peso di 162 chilogrammi.

“Sono grata ai medici dell’ospedale di Salerno. Hanno strappato alla morte me e mia figlia. Io e mio marito, Angelo Migliaro, gli saremo sempre riconoscenti per aver ricevuto in dono la nostra Antonia Maria Rosaria, nata due settimane fa” ha dichiarato la neo-mamma.

DI DOMINGO PALMA ZEROTTONOVE