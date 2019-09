SALERNO, CACCIA AI LADRI TRAVESTITI DA DIABOLIK

Ladri travestiti da Diabolik in azione a Salerno. Si tratta probabilmente di una banda che colpisce appartamenti nei pressi dell’autostrada

Tornano in azione i ladri a Salerno. Come riporta “Salerno Today”, infatti, bande di ladri travestiti da Diabolik hanno colpito una serie di appartamenti nei pressi della tangenziale, con un complice sempre pronto a fuggire in auto. I malviventi agiscono con abbigliamento scuro e volto coperto e hanno creato una vera e propria banda criminale.

Dei quattro colpi segnalati, solo due sono andati a segno. In un caso, i ladri hanno portato via una cassaforte dopo aver addormentato i proprietari dell’appartamento. In un altro caso invece hanno rubato trentuno cucine, arredi e vettovaglie da un negozio in zona Fuorni. Nella notte tra giovedì e venerdì invece, i proprietari di un appartamento in via Visco sono riusciti a neutralizzare il tentativo di furto dei malviventi riuscendo addirittura a chiuderli all’esterno del loro terrazzino. Non avendo altra scelta, i ladri sono stati costretti alla fuga.

Le Forze dell’Ordine sono ora in azione per risalire ai responsabili di queste azioni criminose e stanno indagando sulle vicende segnalate. Tutti gli episodi si sono verificati in un ristretto arco temporale e questo potrebbe dare elementi importanti alle Forze dell’Ordine per arginare il problema.

