Salerno: Arechi da 15mila euro nel derby

Sarà pur vero che, dopo diserzioni e contestazioni deleterie, tornare sugli spalti in massa sembrerebbe un atto di incoerenza soprattutto nei confronti di chi non ha mai abbandonato la Salernitana contribuendo alla conquista della salvezza e dei primi sei punti, ma all’Arechi arriverà il Benevento ed è necessario che lo stadio torni ad essere un fortino. La qualità conta più della qualità e siamo tutti d’accordo, ma l’impianto di via Allende che pullula di passione può incidere più dei gol di Giannetti o delle parate di Micai. Ai 2700 abbonati si aggiungeranno numerosissimi paganti, convinti dalle prestazioni, dalle due vittorie consecutive che mancavano da inizio anni Cinquanta e da un allenatore che è sinonimo di credibilità e di progettualità. La speranza è di toccare almeno quota 15mila, cosa che in campionato non accade dal derby con l’Avellino che chiuse il 2017-18.