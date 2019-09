Salerno. Al Ruggi anziana paziente lasciata per ore senza assistenza medica, l’avvocato della donna denuncia l’accaduto

Salerno. Veramente increscioso quello che sarebbe accaduto all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. La denuncia arriva dall’avvocato Isabella Mangino che difende una paziente ultrasettantenne ricoverata presso il nosocomio salernitano. L’anziana di cui si parla è da tempo allettata e, a dire dell’avvocato, è stata lasciata per alcune ore nel reparto di medicina d’urgenza senza alcun tipo di assistenza con il rischio di gravi conseguenze. La paziente necessitava di cure urgenti perché presentava delle estese ecchimosi sulle braccia causate evidentemente dalla rottura di vasi sanguigni probabilmente in seguito a vari tentativi di prelievo non riusciti. Ma nessuno si è accorto della situazione per ore. Solo dopo l’intervento sul posto dell’avvocato il personale ha preso in cura la donna e le ha somministrato i farmaci di cui necessitava. Per fortuna tutto è andato bene ma la paziente ha rischiato seriamente un’embolia o un’infezione. Per questo motivo l’avvocato dell’anziana ha dichiarato il suo intento di denunciare l’accaduto alle autorità giudiziarie per accertare le responsabilità della vicenda che ha visto coinvolta la sua assistita, portando nel contempo alla luce le precarie condizioni igienico-sanitarie in cui versano i pazienti ed alla totale assenza di assistenza, a cominciare dalla somministrazione del cibo, nei confronti dei pazienti allettati e con gravi patologie.