Salernitana, colpaccio last minute per la difesa

Thomas Herteaux è il rinforzo in difesa per la Salernitana. È il colpo last minute della dirigenza granata. Un profilo importante per la categoria, una pedina che può collocarsi perfettamente nel 3-5-2 di Ventura. Il francese ha già ricoperto il ruolo di difensore nello schieramento a tre con la maglia dell’Udinese. Un acquisto di spessore, per un reparto diventato solido. Il bunker dell’Arechi è pronto.