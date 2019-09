Sagristani: “Il traffico è il problema più grave della Penisola”

Stamane i ragazzi dell’alternanza scuola – lavoro di Positanonews si recano al Municipio di Sant’Agnello per intervistare il sindaco circa le condizioni del traffico, sanità e il fiore all’occhiello: l’Oasi verde.

Riguardo il traffico il sindaco dice: “Il traffico è il problema più grave della Penisola”, spiegando quali fossero le decisioni da prendere per migliorare la situazione, come limitare l’accesso ai mezzi di trasporto grandi, assicurandoci che la regione Campania si sta attivando su questo campo.

“Per la sanità si vuole aggiungere personale e concentrare quasi tutti i settori in un unico ospedale, l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina, per il quale sono stanziati fondi e c’è un progetto , dato che ora ne abbiamo due “incompleti” a Sorrento e Vico Equense . “