Sacerdote di Alassio accompagna gli studenti in gita e si sente male dopo aver assunto della droga, sospeso dagli impegni pastorali

Un episodio che sta facendo parlare quello che è accaduto ad un sacerdote di Alassio (Savona). Il prete nello scorso mese di giugno si trovava a Cremona dove aveva accompagnato in gita gli studenti di una scuola media e, nel mentre si trovava nella città lombarda, si è sentito improvvisamente male. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ospedale dove, a seguito degli accertamenti, è stato accertato che il sacerdote aveva assunto della droga. All’inizio la vicenda non è stata fatta trapelare e solo oggi se ne viene a conoscenza. Il sacerdote è stato tenporaneamente sospeso dagli impegni pastorali ed ha cominciato a seguire un programma terapeutico e riabilitativo, il cui esito deciderà se la sospensione sarà definitiva o meno. Il vescovo di Albenga ha precisato come la vicenda sia stata affrontata tempestivamente e che non si sono stati danni a terzi, soprattutto ai minori.