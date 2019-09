SABATO SPORT – CALCIO JUVE – SPAL E SARRI IN CAMPO CON MOLTI ASSENTI

TORINO – L’unico pensiero nella testa di Maurizio Sarri è la Spal di Semplici, con cui due anni fa rischiò grosso quando allenava il Napoli. Vietato pensare alla Champions, “si deve pensare una partita alla volta”, obbligatorio concentrarsi sulla soluzione al problema del terzino sinistro, vista l’assenza di Alex Sandro e gli infortuni di Danilo e De Sciglio. Incalzato durante la conferenza stampa, l’allenatore bianconero ha riportato tutti all’ordine, puntando il focus sui ferraresi.

Maurizio Sarri, per la questione della fascia sinistra, ha scelto se adattare un altro giocatore o può optare per una difesa a tre?

“No. Ho visto che Cherubini era sinistro, penso di provare anche Cherubini oggi (ride…). La difesa a tre per me è difficilmente proponibile tranne per qualche piccolo spezzone di partita, il rischio è di finire a 5 bassi. Poi la difesa a tre non mi toglie una fascia, qualcuno in fascia ci deve giocare. Ieri abbiamo provato una soluzione, oggi ne proveremo un’altra, poi sceglieremo”.

C’è la possibilità di vedere Emre Can tra i titolari domani?

“Non lo so. Emre è uscito provato dalla scelta Champions, purtroppo obbligata. Mi sembra che le reazioni in allenamento siano di buon livello, lo teniamo in considerazione e contiamo di recuperarlo in pieno. Poi vediamo”.