Sabato 28 settembre XX edizione della gara ciclistica Medaglia d’Oro Città di Massa Lubrense. Ecco il percorso e gli orari

Massa Lubrense. Sabato 28 settembre 2019 si svolgerà la XX edizione della gara ciclistica Medaglia d’Oro Città di Massa Lubrense – Trofeo Bar dello Sport, cronoscalata riservata alla categoria Allievi, organizzata dall’Asd Progetto Ciclismo Sorrentino con il patrocinio del Comune di Massa Lubrense che quest’anno è anche I Trofeo Ernesto Iaccarino. La gara si articolerà su un percorso di circa 6 chilometri con un appetenza media del 6%. Gli atleti dovranno trovarsi per le ore 11.00 al Bar Sporti di Via IV Novembre e partiranno alle 14.30 nei pressi del cimitero di San Liberatore. Da lì percorreranno Via Nastro d’Oro ed arriveranno a Termini. Il tratto di strada interessato dalla gara resterà interdetto al transito veicolare dalle ore 13.00 alle 18.00.