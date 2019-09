Royal Wedding fra Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi . La romantica Positano avrebbe colpito – La principessa Beatrice di York è stata nella perla della Costiera Amalfitana con il suo fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi.

Dopo il Daily Mail, ne parla anche il Mirror, la stampa inglese continua a soffermarsi sulla vacanza in Italia in Costa d’ Amalfi , con la gioia stampata sul viso dei due, e oramai i bookmakers danno per imminente il matrimondio fra i due.

L’hotel “Villa Tre Ville”, la struttura più elegante ed esclusiva della Divina, di proprietà del compianto grande regista fiorentino Zeffirelli, il pranzo domenicale “Da Adolfo” a Laurito, il “must” per tutti i Vip del mondo, il trasbordo con la professionalità e simpatia dei “Lucibello” , il mare, il sole, il panorama, l’amore forse si è consolidato proprio qui

Foto SWNS Daily Mail