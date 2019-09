Rossoneri sacrificio e cuore, gelano il Taranto

Bonanno mette la sua firma sull’unica rete che ha deciso la gara sullo Ionio (Video interviste sala stampa)

Redazione – Un Sorrento cuore e sacrificio che gela il Taranto con Bonanno che mette la sua firma sull’unica rete che ha deciso la gara sullo Ionio.

I delfini ci mettono tutto i loro ma sono fermati dai legni della porta difesa da Scarano e dai costieri che ben concentrati non si espongo alle folate, anche pericolose, dei tarantini e chiudono bene gli spazi ai vari Genchi e specialmente a Favetta, che ci ha provato in tutti i modi.

Non è stata una partita esaltante, ma giocata con agonismo e con gli ionici che hanno tenuto in mano il pallino del gioco per molto tempo, con i rossoneri che a denti e le unghie hanno portato a casa un’importante vittoria su un terreno pessimo ma sempre insidioso.

Non è che i tassiani hanno costruito molto, ma quando lo hanno fatto hanno messo in apprensione la difesa rossoblù, così nell’azione che poi ha portato all’unica rete di Bonanno che ha deciso la partita.

La rete – Tutto lo decide Bonanno quando corre il 20’ della seconda frazione: in area Gargiulo riceve palla in area sulla sinistra, poi la smista al suo omonimo di ruolo che non ci pensa su due volte e trafigge Sposito con un tiro secco a mazza altezza.

La gara – Si gioca su un terreno in pessime condizione, dove che sembra avere più difficoltà la squadra di mister Ragno che i costieri, fa la partita avendo in mano il bandolo della matassa per molto tempo, ma il Sorrento non la fa giocare e cerca di far male con le ripartenze.

Le occasioni i tarantini riescono a metterle in cantiere: ben cinque palle gol, due però fermate dai legni.

La prima frazione vede al 20” un errore in disimpegno di Manzo L che favorisce Gargiulo che manda sul fondo, al 4’ Genchi colpisce il primo legno della gara con un pallonetto e poi Fusco mette in corner.

I rossoblù, oggi in maglia bianca, premono sull’acceleratore, ci provano anche dai calci da fermo, specialmente con il capitano Genchi, ma non cavano nulla, solo al 22’ la palla scavalca la barriera ma Scarano fa sua la palla.

Quando corre il 35’ i costieri si fanno vivi dalle parti di Sposito: conclusione alta di Bonanno.

La frazione si chiude al 44’ con la punizione decentrata dalla sinistra, dai 20 metri circa, di Guaita e palla sull’esterno della rete.

Il Taranto entra in campo nei secondi 45’ sempre con lo stesso piglio, gioca in avanti ma il Sorrento si difende con ordine, con le unghie e con i denti, la gara è giocata agonisticamente ma non è esaltante. La prima sfera di un certo rilievo arriva al 16’ con la testa di Favetta ma la sfera va sul fondo, poi al 20’ la rete di Bonnanno gela i rossoblù e lo ‘Iacovone’.

Favetta colpisce il secondo legno della partita al 23’, Guaita da un pallone d’oro all’ex Masi, ma a porta vuota e da buona posizione manda fuori.

Il Sorrento cerca di sfruttare le palle lunghe su Gargiulo ed il neonetrato Herrera, il Taranto cerca molto Guaita e Favetta ma non approda a molto.

Il finale di gara vede ancora proporsi Favetta al 34’, ma la sua conclusione centrale è parata dall’estremo rossonero, al 43’ la testa di Croce non ha buona fortuna con la sfera che cozza sull’esterno della rete, e chiude al 45’ Favetta che sfiora la traversa.

In sala stampa mister Ragno se la prende con il terreno di gioco, in pessime condizioni e con varie buche, e poi con i suoi che sono stati efficaci fino ad un certo punto, da parte sua mister Mauiri è soddisfatto della vittoria ma l’obiettivo è la salvezza in un campionato difficile.

Le interviste in sala stampa degli allenatori Nicola Ragno e Vincenzo Maiuri nel video di Studio 100 sul diario di Facebbok del Sorrento 1945: https://www.facebook.com/studio100radiotelevisione/videos/477822712822171/

CAMPIONATO SERIE D 2019/20 – GIRONE H – 5^ GIORNATA

TARANTO – SORRENTO 0-1

Goals: 20’st Bonanno.

Taranto (3-5-2): Sposito; Manzo L, Allegrini (32’st Benvenga), Ferrara; De Caro, Guaita (37’st Croce), Cuccurullo (23’st Masi), Manzo S (43’st Oggiano), Matute (9’st D’Agostino); Genchi, Favetta.

A disp: Pizzaleo, De Letteriis, Riccio, Galden. Allen: Nicola Ragno.

Sorrento (4-4-2): Scarano; Peluzzi, Cacace, Fusco, Masullo (44’st D’Alterio); Pedrabissi (13’st Cassata), De Rosa, La Monica, Vitale (38’st Bozzaotre); Gargiulo, Bonanno (24’st Herrera).

A disp: Semertzidis, Cesarano, Esposito,Vodopivec, Cinque. Allen: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Alessandro Cutrufo di Catania.

Assistenti: Benedetto Torraca e Matteo Della Monica di La Spezia.

Ammoniti: st – 29’ Favetta (T), 50’ Benvenga (F).

Note: giornata serena e calda, 30°; erba naturale pessima; spettatori 3.500 circa (20 circa da Sorrento).

Angoli: 6-3. Recupero: 1’pt e 5’ st.

GiSpa