Rossano (CS). CODEX. Il sacro dell’Arte. Omaggio al Codex Purpureus Rossanensis. Mostra Internazionale di Libri d’Artista

Articolo di Maurizio Vitiello – Omaggio al Codex Purpureus Rossanensis.

CODEX. Il sacro dell’Arte. Omaggio al Codex Purpureus Rossanensis.

Mostra Internazionale di Libri d’Artista

a cura di Teo de Palma e Ombretta Gazzola

promossa da Biblioteca Minnicelli, Corigliano Rossano (CS)

con il patrocinio del Museo Diocesano e del Codex, della Biblioteca Diocesana Santi Nilo e Bartolomeo, dell’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano e dell’Università della Calabria, Dipartimento di Studi Umanistici.

Complesso monumentale di S. Bernardino – Rossano (CS)

21 settembre – 20 ottobre 2019

Inaugurazione: 21 settembre, ore 18,30

Catalogo: Edizioni Gutenberg, Baronissi (Sa)

La mostra, promossa dalla Biblioteca Minnicelli di Corigliano Rossano con il patrocinio del Museo Diocesano e del Codex, della Biblioteca Diocesana Santi Nilo e Bartolomeo, del Comune di Corigliano Rossano e dell’Università della Calabria, intende rendere omaggio al Codex Purpureus Rossanensis, splendido Evangeliario greco miniato, che gli studiosi datano tra il V e il VI secolo d. Cr. e che nel 2015 è stato riconosciuto dall’Unesco di Parigi Patrimonio Universale dell’Umanità, nella categoria “Memory of the world”.

Al tempo stesso l’intenzione della Mostra è anche quella di sollecitare gli Artisti a una riflessione sull’attualità del concetto di sacro nell’Arte, come auspicato da Paolo VI in una sua famosa lettera agli Artisti, a conclusione del Concilio Vaticano II. (1965).

La mostra si inserisce nel progetto Vedere Parole, che la biblioteca Minnicelli ha avviato nel 2013 con la mostra dei libri d’artista svoltasi nel castello di Amendolara e nel complesso di San Berardino.

The exhibition, promoted by the Minnicelli Library of Corigliano Rossano with the patronage of the Diocesan Museum and the Codex, of the Diocesan Library of Saints Nile and Bartholomew, of the Municipality of Corigliano Rossano and of the University of Calabria, intends to pay tribute to the Codex Purpureus Rossanensis, a splendid Evangeliary Greek Miniato, which scholars date between the fifth and sixth centuries AD Cr. and that in 2015 it was recognized by UNESCO in Paris as a Universal Heritage of Humanity, in the “Memory of the world” category.

At the same time, the intention of the exhibition is also to urge the artists to reflect on the topicality of the concept of the sacred in art, as advocated by Paul VI in a famous letter to the artists, at the conclusion of the Second Vatican Council. (1965).

The exhibition is part of the Vedere Parole project, which the Minnicelli library launched in 2013 with the exhibition of artist books held in the castle of Amendolara and in the complex of Saint Berardino

Hanno aderito al progetto gli Artisti: ABATE Rocco, AGOSTINI Laura, ALTOBELLI Franco, AMBROSINO Antonio, ANELLI Salvatore, ATTIANESE Michele, BARBA Calogero, BEDNARSKA Kamila, BENZONI Claudio, BONADUCE Maria, BOSCHI Anna, BUCCI Rossana, CALO’ Alessandra, CAPORALE Antonio, CARAVITA Lamberto, CARRASCO Olenka (Venezuela), CELATI Berardo, CHEN Li (Cina), CHOMICZ Malgorzata (Polonia), CICCONI Fabrizio, CORSITTO Carmela, CORTESE Marisa, CREDIDIO Maria, CRONA Karin (Svezia), DE LEO Mario, DE MITRI Giulio, de PALMA Teo, DECEMBRINO Carmen, DIOTALLEVI Marcello, DONNARUMMA Giovanna, FEDI Fernanda, FLACCAVENTO Franco, GALLETTI Teresa, GAMBATESA Regina, GIANINETTI Roberto, GINI Gino, GIULIANA Lillo, IPPOLITO Gennaro, KELLY Jean Marie (Canada) , KOUWENHOVEN Paula (Olanda), LAGROTTERIA Massimo, LANGE Judith, LIBERATORE Nicola, LIUZZI Oronzo, LO COCO Mario, MAGGI Ruggero, MAGRO Francesca, MARRA Max, MILIANI Alberto, MONTAGNANI Gianremo, MORGESE Giovanni, MUELLER-BAJI Susanne (Germania), OFFERGELT Florine (Olanda), PANELLA Franco, PANGARO Rocco, PATTI Enzo, PETRUNGARO Anna, PINGITORE Tarcisio, PROTA Giurleo Antonella, PUNZINA Samantha, QUINDI Rosella, REA Mauro, ROTUNDO Lucia, RUGGIERO Enzo, SALTINI Andrea, SASSU Antonio, SAVOIA Pino, SERAFINI Eugenia, SERGIO Gianfranco, TESTORI Roberto, TONON Vittorio, VALENTINO Giuseppe, ZDANSKI Clarice (Stati Uniti).

Nella foto allegata: “Archeologia della scrittura” di Oronzo Liuzzi.



Manifestazione da seguire.

Maurizio Vitiello