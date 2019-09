Roma, terrorismo: anche una commercialista italiana tra i sospettati

Sono in atto in questi giorni, a Roma, le operazioni dei carabinieri del ROS e finanzieri del GICO provenienti dall’Aquila, ed hanno un ordinanza di custodia cautelare per 10 individui: 8 tunisini e 2 italiani. Indagati per autoriciclaggio e reati tributari, i 10 sospettati sono sotto indagini per probabili affinità al terrorismo. Infatti, destinavano cospicue quantità di denaro (spesso originato da evasioni fiscali) per finanziare l’organizzazione islamica Al Nusra, anche in collaborazione con vari Imam con dimora nel nostro Paese, tra questi, anche uno già condannato per associazione volta al terrorismo internazionale. Le forze dell’ordine lavorano, inoltre per vari sequestri legati alle operazioni illecite, per un valore di circa un milione di euro.