Roberta Marchetti, ricercatrice dell’Università Federico II di Napoli, vince il premio UE. Sogna nuove cure senza antibiotici

Un bel riconoscimento per una giovane ricercatrice campana. Stiamo parlando della 34enne Roberta Marchetti, una dei tre giovani ricercatori dell’Università Federico II di Napoli ad aver vinto lo Starting Grant dell’Unione Europea. Si tratta di un programma di ricerca ed innovazione che finanzia le attività dei giovani di tutto il mondo. L’Università napoletana ha raggiunto un ottimo risultato essendo l’unico ateneo del Sud Italia ad aver ottenuto dei premi in questo programma. Roberta Marchetti è originaria di Casavatore ed è una ricercatrice del Dipartimento di Chimica. Il suo progetto si chiama Glycoswitch e mira a combattere le infezioni batteriche minimizzando l’uso di antibiotici. Lo studio si focalizzerà sullo studio, a livello molecolare, dei meccanismi di riconoscimento dei batteri da parte del sistema immunitario. “In parole povere – spiega la Marchetti – si vorrebbe creare delle molecole in grado di spegnere ed accendere, all’occorrenza, il nostro sistema immunitario, un po’ come un interruttore della luce. Adesso c’è una situazione in cui la multiresistenza agli antibiotici sta creando problemi e ci sono anche dei dato che dicono che se non si sviluppano delle strategie alternative entro il 2050 il numero di infezioni batteriche supererà il numero di morti di cancro”. E noi speriamo davvero che il progetto di Roberta Marchetti ottenga tutti i risultati auspicati e ci congratuliamo con lei per aver portato in alto il nome di Napoli e dei giovani universitari che si formano negli atenei partenopei ed italiani.