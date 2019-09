Rivogliamo Don Nello ! L’appello dei positanesi delusi all’ Arcivescovo Soricelli

Rivogliamo Don Nello ! Riceviamo e pubblichiamo la lettera/appello di un gruppo di Positano, che si rivolgono all’Arcivescovo di Amalfi-Cava Orazio Soricelli :

Caro direttore di Positanonews, siamo dei parrocchiani stanchi e delusi. Delusi da chi non ha ancora mosso un dito, e stanchi di non sapere cosa accadrà nella nostra parrocchia di Positano che fa acqua da tutte le parti. L’anno sabbatico del nostro parroco è finito, e, noi lo stiamo aspettando per ritornare ad essere una comunità viva, dove il centro della chiesa è CRISTO e non il DIO DENARO. Quei sette mesi trascorsi con Don Nello e prima con don Michele, ora vescovo di Sulmona-Valva avevano portato la nostra comunità ad essere COMUNITA’ VIVA e partecipe. Noi chiediamo al nostro Arcivescovo di farci sapere quando ritornerà don Nello. ECCELLENZA restituiteci DON NELLO. VE LO CHIEDIAMO CON TUTTO IL CUORE!

In fede

PARROCCHIANI DI POSITANO STANCHI E DELUSI