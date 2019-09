Ravello. Suoni del Sud fa doppietta questa settimana: domani con Trio di Salerno e sabato con Valentina Stella in concerto

Doppio appuntamento musicale per la Rassegna del Comune di Ravello Suoni del Sud & Jazz.

Giovedì 5 settembre ultimo concerto Jazz della stagione con il Trio di Salerno Deidda, Gugliemi e Vigorito e Chrissy Caine ospite d’onore, in Piazza Duomo alle ore 21.00. Sabato 7 settembre, invece, sarà la volta di Valentina Stella a Piazza Fontana Moresca sempre alle ore 21.



Il Trio di Salerno formato dal pianista-compositore e arrangiatore Guglielmo Guglielmi, dal contrabbassista Aldo Vigorito e dal sassofonista Sandro Deidda. Il progetto, che allinea tre veterani della New Orleans italiana, la città di Salerno, è un inusuale trio acustico formato da sax, pianoforte e contrabbasso e presenta un repertorio di temi originali, composti dai tre musicisti, con l’aggiunta di personali versioni di brani di varia provenienza, riarrangiati per la formazione; si passa da classici del jazz come “Joy Spring” di Clifford Brown, ai temi di musica da film, “Metti una sera a cena” e “Deborah’s Theme” di Ennio Morricone, oppure la reinterpretazione di classici della musica napoletana come “Passione” di Valente e Tagliaferri. Particolarmente curato è l’interplay tra i musicisti, che si alternano nell’esecuzione dei temi e delle parti di accompagnamento; i tre componenti presentano le proprie composizioni con un sound misurato ed elegante, realizzando una riuscita sintesi tra stili e generi diversi. Ad impreziosire le sonorità del trio la cantante Chrissy Caine, guest star della serata. L’Artista di origine britannica e di adozione ravellese darà all’esibizione strumentale il suo inconfondibile tocco di classe e di raffinatezza vocale.VALENTINA STELLALa voce autentica di chi ancora cerca Dio tra i Vicoli e vicino al mare, di chi si sente ora in cielo e ora in terra, in pace e in guerra, di chi e nato dalle viscere di una Napoli sofferente ma viva, pronta a un sorriso e all’amore.Esattamente come Anna, madre dell‘artista, da qui un brano Nanni che da il titolo al concerto. Un racconto musicale nella melodia napoletana classica e moderna, che spazia da Salvatore di Giacomo, Libero Bovio, Bruno Lanza, Pino Daniele, Mario Merola, Giulietta Sacco, e brani inediti di giovani autori come Giovanni Block, Alessio Arena e Gianpaolo Ferrigno.