Ravello. Il ricordo dell’ avvocato Benedetto Imperato nelle parole di Francesco di Lieto

Riceviamo e pubblichiamo.

Purtroppo solo chi ha i capelli bianchi o almeno brizzolati, come i miei, ha un ricordo di questo, all’epoca. giovane, serio, riservato, studioso concittadino.

Io lo ricordo in compagnia di mio padre e ho il ricordo di una sera che lui volle accompagnare mio padre da piazza Vescovado a Piazza Fontana e mi meravigliò il fatto che lui, per fare rientro a casa, disse che sarebbe ritornato in piazza Vescovado e di li avrebbe fatto rientro a casa in quanto non gradiva fare la strada che direttamente conduce da Piazza Fontana alla località Toro ove era ubicata l’abitazione dei propri genitori.

Successivamente seppi che aveva vinto un concorso nella pubblica amministrazione e scelse, per voltare pagina, la sede di Torino.

Questa scelta, visti i notevoli risultati professionali ottenuti, si rivelò un trampolino di lancio per quella che sarebbe poi stata la sua realizzazione professionale.

La sua breve permanenza all’Ufficio Imposte di Torino, unitamente al suo impegno per lo studio, la sua serietà, gli valsero la fama di grande tributarista.

Molto non conosco del suo successo professionale in quanto non sono mai stato nel suo studio di Torino che Lui ha portato avanti fino alla veneranda età di 80 anni.

Infatti alla sua venuta a Ravello, in occasione della sua donazione alla Cattedrale di Ravello mi disse che aveva cessato ogni attività e che purtroppo i figli, parimenti avvocati affermati, avevano scelto altre specializzazioni.

L’Avvocato Benedetto Imperato che sicuramente, dati i tempi, inizialmente avrà dovuto combattere contro il “razzismo” che vigeva allora nel nord Italia contro noi meridionali è riuscito comunque a realizzare il suo sogno di diventare un serio e apprezzato professionista.

La serietà e la laboriosità gli erano cucite addosso, a mio avviso, soprattutto perchè proveniva, per sua fortuna, da una famiglia onesta e laboriosa del nostro amato paese e questa è la prova che di vitale importanza è principalmente l’educazione che si riceve nei primi anni di vita e fino e anche oltre l’adolescenza.

Sicuramente Lui avrebbe potuto ottenere grossi risultati, date le sue notevoli doti, rimanendo nel sud Italia ma certamente l’opulenta e prospera Torino degli anni 70/80 lo ha aiutato moltissimo.

Altri Ravellesi, come lui sono stati “costretti” ad emigrare per mettere meglio a frutto le loro capacità e fra questi mi viene in mente l’ing. Ferdinando Gambardella che parimente si è distinto per le sue capacità ed onesta nella città di Rovigo e che purtroppo è deceduto anch’esso da qualche anno.

Il nostro paese purtroppo, distratto da problemi, a mio avviso futili. pone poca attenzione sui nostri giovani talenti che costituiscono la vera risorsa del nostro paese e tutt’oggi questi nostri concittadini sono “costretti” ad emigrare, anche in paesi d’oltre oceano per mettere a frutto le loro capacità.

Caro Benedetto io, anche in nome e per conto dei nostri concittadini. ti rassicuro che siamo stati fieri di tè, ti abbiamo stimato e ti ringraziamo per tutto quello che hai dato e soprattutto per aver dimostrato che noi Ravellesi, noi meridionali, siamo tutt’altro che dei nullafacenti ovvero buoni a nulla e ti auguriamo di riposare in pace.

Francesco Di Lieto